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  • 18.10.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 12:14

23 ilde u!

merkezli 23 ilde düzenlenen unda, hakkında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde polis olan 41 şüpheliden 32'si yakalandı.

23 ilde FETÖ operasyonu!

merkezli 23 ilde düzenlenen unda, hakkında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde polis olan 41 şüpheliden 32'si yakalandı.

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