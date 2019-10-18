23 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde polis olan 41 şüpheliden 32'si yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde polis olan 41 şüpheliden 32'si yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
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