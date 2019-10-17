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  • 17.10.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 19:17

Terör örgütü şüphelisi lerin arasına gizlenmiş

'de durdurulan bir kamyonette, 26 düzensiz ile / terör örgütünün sözde şehir yapılanması üyesi zanlı yakalandı.

Terör örgütü şüphelisi bakın nereye gizlenmiş!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde metruk bir alanda göçmenlerin toplanacağı istihbaratına ulaştı.

Alanı gözetim altına alan ekipler, kamyonete binen yabancı uyruklu göçmenleri bir süre takip ettikten sonra aracı durdurdu.

Kamyonette 9'u 17'si uyruklu 26 düzensiz göçmek ile S.A, isimli şüpheli yakalandı.

Ekiplerce yapılan araştırmada S.A'nın, / terör örgütünün sözde şehir yapılanması üyesi olmak suçundan işlem gördüğü ve arandığı belirlendi. Zanlı gözaltına alındı.

Araçta 7 can yeleği, 14 şambrel ve 4 pompa ele geçirilirken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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