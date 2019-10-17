Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.10.2019 18:42
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 18:43

İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik

'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşandı. 'nde, öğle saatlerinden itibaren savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

İncirlik'te hareketlilik!

'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşandı.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Merkez Sarıçam ilçesindeki 'nde, öğle saatlerinden itibaren savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

Kargo ve tanker uçak hareketliliği yaşanan İncirlik Üssü'nden ayrıca ABD'ye ait sivil bir uçak da kalkış yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri