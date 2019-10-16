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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 16:55

Son dakika haberi... ’a roket ve havan topu atıldı: 3 kişi yaralandı

’ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye’nin kuzeyinde barınan ’li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Terör örgütü /PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden 'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı.Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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