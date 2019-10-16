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  • 16.10.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 12:19

'na ilişkin kara propagandaya tutuklama

Son dakika haberi... 'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24'ü tutuklandı.

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