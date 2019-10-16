AYRINTILAR GELİYOR...
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propagandaya tutuklama
Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24'ü tutuklandı.
- Mehmetçik'ten kendilerine selam gönderen sporculara mesaj!
- Barış Pınarı Harekatı için ilk anket!
- "PKK/YPG DEAŞ’lıları nasıl serbest bıraktı?"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.