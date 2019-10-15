Edinilen bilgiye göre; Menderes Bozkır, kendisini Yargıtay 4'üncü Ağır Ceza Dairesi Başkanı Hakim E.Ö. olarak tanıtıp, temyiz edilen bir dosyada kararı bozma vaadiyle Gaziantep'te çalışan avukat Y.S.'den İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat adına yetki belgesi aldı.



Bir davası olan esnaf S.E.'den de her türlü uyuşmazlıkları çözeceğini söyleyerek, İstanbul Barosu'na kayıtlı başka bir avukat aracılığı ile vekalet aldı.