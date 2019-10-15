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  • 15.10.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 12:41

ndan akıl almaz tuzak! Kendisini Yargıtay hakimi olarak tanıtıp…

’te , kendisini Yargıtay hakimi olarak tanıtıp, avukatlardan yetki belgesi toplayarak dolandırıcılık yaptı. Bozkır, dolandırmaya çalıştığı bir avukatın dikkati sayesinde yakalandı. Hakkında aynı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bozkır, tutuklandı.

Su tesisatçısından akıl almaz tuzak!
Edinilen bilgiye göre; Menderes Bozkır, kendisini Yargıtay 4'üncü Ağır Ceza Dairesi Başkanı Hakim E.Ö. olarak tanıtıp, temyiz edilen bir dosyada kararı bozma vaadiyle Gaziantep'te çalışan avukat Y.S.'den İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat adına yetki belgesi aldı.

Bir davası olan esnaf S.E.'den de her türlü uyuşmazlıkları çözeceğini söyleyerek, İstanbul Barosu'na kayıtlı başka bir avukat aracılığı ile vekalet aldı.

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