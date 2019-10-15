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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 00:31

KYK kredi ve burs başvuruları başladı! ve su nasıl ve nereden yapılır?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir heyecanla beklenen ve kredi açıklaması geldi. tarafından başvurularının başladığı duyuruldu. Peki, KYK burs ve su nasıl ve nereden yapılır? İşte cevabı

KYK kredi ve burs başvuruları başladı!

Heyecanla beklenen KYK burs ve kredi açıklaması geldi. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi başvurularının başladığı duyuruldu. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte cevabı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. İşte o açıklama

"Sevgili gençler, burs/kredi başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüksek öğreniminiz boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başvurularınızı Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden yapabilirsiniz. Son gün 21 Ekim!"

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