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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 14:50

'de 83 yakalandı

’nin ilçesinde yasa dışı yollarla ’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 83 yakalandı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Hepsi Çanakkale'de yakalandı! Tam 83 kişi...
Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 'ın Kocaköy köyü ve Babakale köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda zeytinliklere saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu uyruklu 83 yakaladı.



Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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