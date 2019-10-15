Af yasası ne zaman çıkacak? Merak edilen sorular yanıt buluyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda gelişmeleri yakından takip eden kader mahkumları ve aileleri, yasanın çıkış tarihini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, af ve ceza indiriminin içinde yer aldığı ikinci yargı paketinin hazırlandığını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler Meclis'ten gelecek müjdeli habere çevrildi. Konu ile ilgili son açıklama MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan geldi. Akçay, af yasasının çıkış tarihi ile ilgili bilgi paylaştı. Peki, af yasası çıkış tarihi ne zaman? İnfaz yasası ile kimler tahliye olacak? Af ceza indirimi son durum nedir? İşte 15 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."