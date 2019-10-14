Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı Türk halkı ve dünya kamuoyuna en iyi şekilde anlatan A Haber'e karşı sosyal medyada kirli bir provokasyon yürütülmeye devam ediyor.

FOX'UN KİRLİ İŞLERİNİ YÜRÜTEN SİTEDEN ALGI OPERASYONU

A Haber, Barış Pınarı Harekatı'ndaki yayınlarıyla da kirli odakların hedefi haline geldi. Sosyal medyada bir fotoğraf karesi üzerinden algı operasyonu yapan trollerin yalanına kendilerine gazeteci diyen sözde isimler de ortak oldu. A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak'ın doğru davranışı bazı kesimler tarafından hedef alındı. Sınırda, savaş muhabirliği yapan gazetecilerin, can güvenlikleri birinci öncelik olduğunun farkında olan fakat sırf A Haber olduğu için olayı saptıran sözde haber sitelerinin başında ise FOX'un kirli işlerini yürüten bir site geliyor.

VİCDANLARINI KÖR MUHALİFLİKLERİ İLE ÖRTTÜLER

FOX'un kirli işlerini yöneten bu sözde haber sitesi A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak'ın doğru davranarak kaskı ile ve kendisini bombardımandan koruyarak, açık hedef olmadan yayın yapmasını 'rezillik' olarak lanse etti. FOX'un kirli işlerini yöneten bu site aslında kendi yayın anlayışlarının ne kadar rezil olduğunu göstermiş oldu.

A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak A Haber canlı yayınında olayın perde arkasını ise şu sözlerle anlatmıştı:

Şimdi deniliyor ki biz korkmuşuz. Bir fotoğraf karesi üzerinden A Haber'i beni hedef almak istediler. Bir adamı karalamak istiyorsanız fotoğraf kullanacaksınız. Ama gerçekler öyle değil. O sırada yoğun bir bombardıman başladı. Ve yoğun bombardıman sırasında terör örgütü yoğun havanlar atmaya başladı. TRT muhabirinin üzerinden çelik yelek var yayına bağlanmak için ayağa kalktı. O sırada tabi üzerimizden bir havan geçti. Havanın gelmesiyle birlikte büyük bir panik yaşandı. Herkes kendini yere attı. TRT ekibi de kendini yere attı. Havan sesiyle birlikte arkadaşlarımız ve benim yaşadığım panik var. Eğilerek yayın yapma gerekçemiz havanlardan korunmak.

BU FOTOĞRAFI VERENLER FETÖ VE PKK'YA YAKIN HESAPLAR

Şimdi fotoğrafı veriyorsunuz. Bu fotoğrafı veren ise FETÖ ve PKK'ya yakın hesaplar. Bir fotoğraf karesi üzerinden nasıl insanları karalarsınız. A Haber ekranlarında bu görüntüler yayınlanıyor. O sırada yaşananları görüyorsunuz. Ve havan 10 metre ilerimizde bir duvarı deldi.

"TRT EKİBİ DE HAVANIN GELMESİYLE BİRLİKTE KENDİLERİNİ YERE ATIYOR"

Böyle bir ortamda çelik yelek giymeyip kendimizi güvene almamak neresi yanlış. FETÖ ve PKK hesaplarını anlıyorum onlar kendilerine verilen emri yerine getiriyor. Çok tanıdığımız gazeteci arkadaşlarımız da o fotoğraf üzerinden beni hedef aldı. Sizleri sorumlu yayıncılığa davet ediyorum. Ben izleyicilerin takdirine sunuyorum. Burada yanlış olan ne var. TRT ekibi de havanın gelmesiyle birlikte kendilerini yere atıyor. A Haber bir hedeftir. Türkiye tüm sıcak gelişmeleri bu ekrandan öğreniyor. Bu yaptığımız habercilik başarısı birilerini rahatsız ediyor. Çamur at izi kalsın. Hedef aldıkları nokta da inanılmaz gülünç. Şimdi bunun hesabını mahkemede nasıl vereceksiniz? O anda havan geliyor biz ne yapalım ayakta mı duralım. Yok ben korkmuyorum terör örgütü karşıda bizi de vursunlar. Böyle mi diyelim. PKK ve FETÖ hesapları ortaya atıyor. Türkiye'de internet siteleri de bu yalana ortak oluyor.