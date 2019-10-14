2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. hafta maçları kapsamında, H Grubu'nda yer alan lider Türkiye, aynı puana sahip Fransa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı ve A Milli Takım gruptaki liderliğini sürdürdü.
BAKAN ALBAYRAK'TAN TEBRİK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fransa deplasmanında 1 puanı alan ve grupta liderliğini devam ettiren Milli Takım'ı tebrik etti. İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
BAKAN ALBAYRAK'TAN TEBRİK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fransa deplasmanında 1 puanı alan ve grupta liderliğini devam ettiren Milli Takım'ı tebrik etti. İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
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