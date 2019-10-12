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  • 12.10.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 19:02

Terör şüphelisi 5 liye gözaltı

'ın İskenderun ilçesinde terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği iddiasıyla takibe alınan 5 li gözaltına alındı. Bu sırada direnen Suriyeliler ile polis aralarında arbede yaşandı.

Terör şüphelisi 5 Suriyeliye gözaltı

'ın İskenderun ilçesinde terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği iddiasıyla takibe alınan 5 li gözaltına alındı. Bu sırada direnen Suriyeliler ile polis aralarında arbede yaşandı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantısı olabileceği değerlendirilen 5 kişi takibe alındı. Paç Meydanı'nda 5 Suriyeli gözaltına alınmak istendi. Suriyeliler direnince arbede çıktı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle Suriyeliler yere yatırılarak kelepçelendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin terör örgütleriyle bağlantıları araştırılıyor.

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