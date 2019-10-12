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  • 12.10.2019 13:28
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 13:28

Son dakika: lular dikkat! uyardı: 20 saatlik su kesintisi yaşanacak

Son dakika haberine göre 'un ilçesinde deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 15 Ekim ve 16 Ekim tarihleri arasında 20 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İstanbullular dikkat! 20 saatlik su kesintisi yaşanacak

, 'de 20 saatlik bir su kesintisinin yaşanacağını bildirdi.

İSKİ, Küçükçekmece İstasyon ve Atakent mahallelerinde 20 saat su kesintisi olacağını açıkladı.

15 EKİM'DE BAŞLAYACAK
İSKİ'den yapılan açıklamada, "İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 15 Ekim'de saat 10.00 ile 16 Ekim çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle İstasyon ve Atakent Mahallelerinin alt kotları su verilemeyecektir" denildi.

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