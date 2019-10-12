İSKİ, İstanbul Küçükçekmece'de 20 saatlik bir su kesintisinin yaşanacağını bildirdi.

İSKİ, Küçükçekmece İstasyon ve Atakent mahallelerinde 20 saat su kesintisi olacağını açıkladı.

15 EKİM'DE BAŞLAYACAK

İSKİ'den yapılan açıklamada, "İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 15 Ekim'de saat 10.00 ile 16 Ekim çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle İstasyon ve Atakent Mahallelerinin alt kotları su verilemeyecektir" denildi.