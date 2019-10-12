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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 08:50

Ege Denizi'nde korkutan deprem! 12 Ekim Kandilli |

haberi... Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerden hissedildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 34.21 km uzaklıkta olan deprem kısa süreli panik yarattı. İşte 12 Ekim Kandilli ...

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

... Ege Denizi'nde 3.1 şiddetinde deprem hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.23'de yerin 9 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerden hissedildi. Depremi en çok hisseden bölge ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olarak açıklandı.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 2.9 olarak belirledi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.10.12 08:16:28 36.0745 26.8715 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2019.10.12 07:23:38 39.4232 25.6453 9.0 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2019.10.12 04:19:58 37.2602 27.9675 8.4 -.- 2.2 -.- BENCIK-YATAGAN (MUGLA)
2019.10.12 04:17:10 38.0225 26.8978 6.0 -.- 3.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.10.12 03:21:48 40.9197 31.7492 5.6 -.- 2.2 -.- MERKESLER-(BOLU)
2019.10.12 02:54:05 39.1475 29.0193 15.0 -.- 1.5 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
2019.10.12 02:30:33 37.2572 27.9970 5.5 -.- 2.0 -.- BENCIK-YATAGAN (MUGLA)
2019.10.12 02:02:33 38.8418 26.5968 13.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2019.10.12 01:59:25 37.2707 28.0213 6.0 -.- 3.1 3.0 BENCIK-YATAGAN (MUGLA)
2019.10.12 00:37:04 37.1745 28.5945 7.6 -.- 2.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
2019.10.12 00:00:13 40.1457 40.8318 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM)

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