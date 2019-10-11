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  • 11.10.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 12:04

'daki orman larından da çıktı!

'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan lara ilişkin terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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