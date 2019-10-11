Ayrıntılar geliyor..
İstanbul'daki orman yangınlarından da PKK çıktı!
Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
- Barış Pınarı Harekatı şehitlerine yürek yakan veda
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- İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler! Terör sevicileri kara propaganda peşinde!
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