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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 20:12

Bakan Albayrak, 'da ’li belediyeyi ziyaret etti

Terör örgütü /YPG'nin 'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen kamu görevlisi Cihan Güneş’in memleketi ’nın Salihli ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Hazine ve Maliye Bakanı , ’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti.

Bakan Albayrak, Manisa'da MHP’li belediyeyi ziyaret etti

Bakan Albayrak'ı belediye binası önünde Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Erkan Akçay, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz ve MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ile belediye personeli karşıladı.

"Cumhurbaşkanımız ve sizlerin bizlere verdiğiniz sözler yerine geldi" diyen Başkan Kayda "Bugün itibari ile Salihli'de 15 bin doğalgaz abonesine ulaştık. 1 Kasım itibari ile abonelerimize doğalgazı vereceğiz. hattımızı da çektik" dedi. OSB hakkında Bakan Albayrak'a bilgiler veren Başkan Kayda "Şuan da 29 fabrika temel atıyor. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Başkan Kayda'ya görevinde başarılar dileyen Bakan Albayrak, doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Bakan Albayrak'a Salihli Belediyesi ziyaretinde Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve beraberindekiler eşlik etti.

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