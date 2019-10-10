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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 05:12

Son dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, 'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı 'in, 'li mevkidaşı ile 'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Güler'den kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı 'in, 'li mevkidaşı ile görüştü.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, dün Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile telefonda görüştü." ifadesini kullandı.

ile ABD'nin 'nun iki kilit üyesi olarak güçlü askeri ilişkilerini devam ettirdiğine vurgu yapan Halfhill, "İki askeri lider, 'deki güvenlik durumunu ve bölgede Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini ele aldı." açıklamasında bulundu.

Milli Hulusi Akar da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşerek, 'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuştu.

yapılan yazılı açıklamada, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında da mevkidaşına bilgi verdi.

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