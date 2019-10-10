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  • 11.10.2019 01:31
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 01:31

Son dakika: 'nda /'nın ikmal için kullandığı yol kesildi

'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan kapsamında, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yol kesildi.

YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yol kesildi

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli () ile Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan devam ediyor.

11 KÖY TEMİZLENDİ
Gün içerisinde 'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

İKMAL YOLU DA KESİLDİ
Öte yandan SMO, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yolu kesti. SMO, kurtarılan köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.

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