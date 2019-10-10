Af yasası son dakika... Af yasası ve ceza indirimi olarak adlandırıla infaz yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Af ile ilgili son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yargı reformu konusunda ikinci yargı paketinin hazırlandığını açıklamıştı. Peki, af yasası ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İkinci yargı paketi ne zaman açıklancak? 2019 infaz yasası ne zaman çıkacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

"Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek."