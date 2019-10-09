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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 01:06

/, Fırat Kalkanı’nda ’na saldırdı

’nın başlaması üzerine /, bölgesinde saldırılar düzenledi. YPG/PKK’lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK oraya saldırdı

Türkiye'nin 'nın başlatmasının ardından zor duruma düşen terör örgütü /, cephe hatlarında (SMO) mevzilerine saldırdı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde farklı cepheler açmaya çalışıyor.

Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Diklabaş, Hazvan köyleri ile Azez'in Mare, Kel Cibrin, Kefer Haşir, Malikiye, Meranaz köylerindeki SMO mevzilerini hedef aldı.

YPG/PKK'lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

SMO savaşçılarının teröristlere karşılık vermesi üzerine yaklaşık 2 saat şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat ve çevresindeki teröristlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.


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