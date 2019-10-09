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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 09:08

son durum: Af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2019 İnfaz yasası çıkış tarihi belli oldu mu?

nda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci yargı paketi konusunda açıklama yapmış, nda ikinci paletin hazırlandığını duyurmuştu. Yargı reformu, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Peki, nedir? Af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İnfaz yasası çıkış tarihi belli oldu mu? İşte 9 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

Af yasası ne zaman çıkacak?

Af yasası son durum... Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasası ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır." dedi. Adalet Komisyonu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı. Peki, af yasası son durum nedir? Af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İnfaz yasası çıkış tarihi belli oldu mu? İşte 9 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

Toplantıda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri ele alınıyor.

İşte 9 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

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