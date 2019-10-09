Af yasası son durum... Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasası ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır." dedi. Adalet Komisyonu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı. Peki, af yasası son durum nedir? Af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İnfaz yasası çıkış tarihi belli oldu mu? İşte 9 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

Toplantıda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri ele alınıyor.