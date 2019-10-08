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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 09:11

Son dakika: İdari yargı sınavlarında usulsüzlük yapan 'cülere operasyon

Son dakika haberine göre Ankara'daki soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yargı sınavlarında usulsüzlük yapan FETÖ'cülere operasyon

Ankara'daki soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi..

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