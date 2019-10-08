Çavuşoğlu: Kararlıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu: "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız."
BİR DAKİKA BEKLEYEMEZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye ile ilgili önemli mesajlar verdi. Altun, "Türkiye'nin niyeti açık ve net: Sınırımızdaki terör koridorunu ortadan kaldırmak. Türkiye şimdiye kadar Suriye'de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türkler'in, Kürtler'in ve Araplar'ın hayatları tehlikededir" dedi.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorularını cevapladı. Peskov, Türkiye'nin, Suriye'deki operasyonu kendi güvenliği için yaptığını Rusya'nın bildiğini açıkladı. "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP'DE BELEDİYE BAŞKANLARI İSYANI
CHP'nin hafta sonu yapılan Bolu Abant kampında, milletvekillerinin büyük bölümü, belediye başkanlarından şikayetçi olduklarını söyledi. CHP'li vekiller, "Telefonlarımıza bile çıkmıyorlar" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şikayetler üzerine, "Belediye Başkanının milletvekilinin telefonuna çıkmaması kabul edilemez. Bu konuda gerekli uyarılarda bulunacağız" dedi.
EVRİN GÜVENDİK
TERÖRİSTLERE NOKTA ATIŞI
TSK ile MİT'in gerçekleştirdiği Kandil'e ortak hava operasyonunda nokta atışıyla hedef alınan PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) katılımıyla düzenlenen operasyonda ise 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin de 600 bin TL ödülle turuncu listede yer alan Beyan Dara olduğu tespit edildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.
BİR DAKİKA BEKLEYEMEZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye ile ilgili önemli mesajlar verdi. Altun, "Türkiye'nin niyeti açık ve net: Sınırımızdaki terör koridorunu ortadan kaldırmak. Türkiye şimdiye kadar Suriye'de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türkler'in, Kürtler'in ve Araplar'ın hayatları tehlikededir" dedi.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorularını cevapladı. Peskov, Türkiye'nin, Suriye'deki operasyonu kendi güvenliği için yaptığını Rusya'nın bildiğini açıkladı. "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP'DE BELEDİYE BAŞKANLARI İSYANI
CHP'nin hafta sonu yapılan Bolu Abant kampında, milletvekillerinin büyük bölümü, belediye başkanlarından şikayetçi olduklarını söyledi. CHP'li vekiller, "Telefonlarımıza bile çıkmıyorlar" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şikayetler üzerine, "Belediye Başkanının milletvekilinin telefonuna çıkmaması kabul edilemez. Bu konuda gerekli uyarılarda bulunacağız" dedi.
EVRİN GÜVENDİK
TERÖRİSTLERE NOKTA ATIŞI
TSK ile MİT'in gerçekleştirdiği Kandil'e ortak hava operasyonunda nokta atışıyla hedef alınan PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) katılımıyla düzenlenen operasyonda ise 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin de 600 bin TL ödülle turuncu listede yer alan Beyan Dara olduğu tespit edildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.
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