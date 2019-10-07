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  • 07.10.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 16:20

Ünlü oyuncu 'ten una tam destek!

'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı sosyal medyada da büyük yankı buldu. Ünlü oyuncu 'in, operasyonla ilgili yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik'ten Suriye operasyonuna tam destek!

, 'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. için hazırlıklarını tamamlayan , sadece 'Ateş' emrini bekliyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı Barış Pınarı Harekatı sosyal medyada da geniş yankı bulundu.

"DAVA HAK İSE, SONUÇ MUHAKKAK ŞAHADETTİR"
Kurduğu yardım derneğiyle sadece Türkiye değil dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan , Twitter hesabından "Allah yar ve yardımcımız olsun. Dava Hak ise, sonuç muhakkak şahadettir" paylaşımını yaptı.

Özçelik'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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