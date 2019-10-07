Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.10.2019 21:58
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 22:01

Son dakika: kuzeyinde Gara bölgesinde 'ya ağır darbe

Son dakika haberine göre, kuzeyinde Gara bölgesinde unsurları ve İHA’ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
Son dakika haberine göre, kuzeyinde Gara bölgesinde unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Irak kuzeyinde Gara bölgesinde PKK'ya ağır darbe
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri