CHP, Abant'taki toplantıda ilginç bir karara imza attı. Kılıçdaroğlu'nun isteği ile Cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi, MYK'ya verildi. Burada gösterilecek aday veya adayların grupta oylanacağı, çoğunluğu elde edenin aday olacağı benimsendi. Bu durum hemen akıllara 2023 için hazırlanan Muharrem İnce'yi getirdi. Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye karşı erken önlem aldığı iddia edildi.
Ayrıca Kılıçdaroğlu'na Grup Başkanvekillerinin görevlerini 2 yıl uzatma yetkisi de verildi. Her fırsatta demokrasi naraları atan Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri, "İşte diktatör" dedirtti.
2023'te yeniden aday olacağını açıklayan İnce'nin ne yapacağı merak konusu oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasiyi rafa kaldırmak için birçok hamle yaptı.
Ayrıca Kılıçdaroğlu'na Grup Başkanvekillerinin görevlerini 2 yıl uzatma yetkisi de verildi. Her fırsatta demokrasi naraları atan Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri, "İşte diktatör" dedirtti.
2023'te yeniden aday olacağını açıklayan İnce'nin ne yapacağı merak konusu oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasiyi rafa kaldırmak için birçok hamle yaptı.
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