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  • 06.10.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 13:33

'da feci ! Ölü ve yaralılar var!

'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. TIR üst geçidin ayağına çarparak durabildi. da durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak durdu.

Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Kazada can pazarı yaşanırken 2 kişinin öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

TIR'ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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