Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 9.22'de yerin 6.73 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

SON DEPREMLER (5 EKİM 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.10.05 09:22:33 36.2837 28.4987 9.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2019.10.05 09:18:35 40.8792 28.1588 18.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI

2019.10.05 09:04:04 40.8687 28.3312 8.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI

2019.10.05 07:23:12 40.8508 28.2175 17.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.10.05 07:08:35 37.7435 27.7098 14.7 -.- 2.1 -.- CULHALLAR-KOCARLI (AYDIN)

2019.10.05 06:47:33 38.8395 43.5963 11.8 -.- 2.5 -.- AKCIFT-(VAN)

2019.10.05 06:41:43 40.8400 28.2702 14.7 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.10.05 05:43:54 39.1063 29.6607 4.3 -.- 1.7 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA)

2019.10.05 05:34:54 38.0620 27.0412 2.7 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.10.05 04:59:35 40.0112 26.1545 7.9 -.- 2.2 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)

2019.10.05 04:12:37 39.1820 41.5022 6.6 -.- 2.7 -.- VARTO (MUS)

2019.10.05 03:12:46 35.5308 29.4848 20.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2019.10.05 02:30:56 40.9135 28.3862 17.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI

2019.10.05 01:24:47 40.8997 28.1755 15.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI

2019.10.05 01:14:10 39.0107 27.8840 3.8 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)