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  • 05.10.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 17:01

Son dakika: 'de terör saldırısı! Bekçilere silahla ateş açıldı

Son dakika haberine göre; ilçesinde 'lı teröristlerce nöbet tutan bekçilere silahla ateş açıldı. Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Nusaybin Devlet Hastanesi önünde nöbet tutan bekçilere silahlı saldırı düzenledi.

Nusaybin'de terör saldırısı! Bekçilere ateş açıldı

Son dakika haberine göre; 'in ilçesinde 'lı teröristlerce nöbet tutan bekçilere silahla ateş açıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ANINDA KARŞILIK VERDİ
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı.

Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı, saldırganlara ait tabanca ele geçirildi.

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