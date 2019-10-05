Son dakika haberine göre; Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce nöbet tutan bekçilere silahla ateş açıldı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ ANINDA KARŞILIK VERDİ
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı.
Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı, saldırganlara ait tabanca ele geçirildi.
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