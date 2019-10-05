Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan asılsız iddiaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yeni bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirten Semih Yalçın, Bahçeli ile ilgili neler söyledi? Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

DEVLET BAHÇELİ'NİN HASTALIĞI NE?

Üst solunum enfeksiyonu geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tedavisi sürüyor. Gelen bilgilere göre, Bahçeli'nin her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

MHP'DEN BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı canlı yayınına telefonla katıldı. Yönter, MHP liderinin evinde istirahat halinde olduğunu, sağlık durumunun iyiye gittiğinin altını çizdi.

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama da Semih Yalçın'dan geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyada yer alan iddialara karşın, "MHP Genel Başkanımız, gelecek hafta parti genel merkezindeki mesaisine başlayacak. Bizler doktorların tavsiyesine uyarak dinlenmesi için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Semih Yalçın, Bahçeli'nin genel merkeze gelmese de rutin mesaisine devam ettiğinin altını çizdi. Yalçın, "Günlük olarak bize talimatları oluyor, bizim de kendisine bilgi verdiğimiz konular oluyor." dedi. Sosyal medyadaki spekülasyonlara ve iddialara tepki gösteren Yalçın, "Genel Başkanımızın durumu gayet iyi ama sosyal medyanın durumunu herkes biliyor, çok ayıp ediyorlar" yorumunu yaptı.

Bir açıklama daha MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi. A Haber'e açıklama yapan Ataman, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayın genel başkanı görevinin başındadır. Sağlığı ile alakalı endişe edecek bir şey yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'Lİ VEKİLLERDEN AÇIKLAMA

MHP 27. Dönem Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak "Devlet Bahçeli, sizin hayallerinizi bitirmeden, Büyük Türk Devletini ve milliyetçi Türkiye'yi görmeden bir yere gitmiyor. Sanal da sevinç çığlıkları atanlar hevesiniz kursağınızda kalacak. Çıkan olumsuz ve kasıtlı haberlere üzülen yüce Türk Milleti; liderimiz sağlıklı ve güçlü." ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüye gittiğini iddia ederek manipülatif söylemler içerisinde bulunanlara bir yanıt da MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'dan geldi. Ersoy "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin sıhhatinden siyaset umanlar, fıkradaki eşek gibidirler" şeklinde açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Yalçın, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.

Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."