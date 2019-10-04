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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 17:45

Son dakika: 'li eski milletvekli tahliye edildi

Son dakika haberi...  Eski Ankara Milletvekili , 26. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından Kandıra'daki cezaevinden tahliye edildi.

nin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği kararı üzerine dosyayı yeniden ele alan 26. Ağır Ceza Mahkemesinin Önder'in tahliye edilmesini kararlaştırması üzerine, yakınları ve avukatları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi.

Tahliye edilen Önder, ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kendilerini bekleyen araçlara binerek cezaevi önünden ayrıldı.

Önder ve yakınlarının bulunduğu konvoy, daha sonra cezaevinden 5 kilometre uzaklıkta yol kenarındaki bir tesiste mola verdi.

Önder, burada yaptığı açıklamada, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

Normalde bu tip durumlarda insanların sevinmesi gerektiğini ancak bir yanının içeride olduğunu ifade eden Önder, "Ne zaman ülke topyekun demokratikleşme ve barış yolunda nitelikli adım atarsa sevincimizi o zaman yaşayabiliriz. Anayasa Mahkemesinin kararını oy birliğiyle almasını değerli buluyorum. Umarım bu diğer yargılamalar için de yol açıcı olur. Neticede sözümüzü söylemişiz. Her zaman da söyledik. Hiçbir şey bu sözü söylememizden alıkoyamaz. İnandığımızı söyledik, inanmadığımızı söylemedik. Ne dediysek barış için dedik. Barış için, demokrasi için de söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- Süreç

Eski Milletvekili , "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Aralık 2018'de Kandıra'daki ceza infaz kurumuna teslim olmuş, daha sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Dünkü gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder'in başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar vermiş, kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti.

Dosyayı yeniden ele alan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de bugün Önder'in tahliye edilmesini kararlaştırmıştı.

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