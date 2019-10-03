İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, depremde hasar gören üniversite binaları ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Rektör Aydın'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem sonrasında İstanbul Valiliği tarafından 1 Ekim 2019 tarihinde bir basın açıklaması yer aldı. Ve üniversitemiz birimlerinden olan Cerrahpaşa Çocuk Acil birimi, Haseki Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri fakültesi ve Avcılar yerleşkemizde yer alan veteriner fakültemizin binasının az hasasrlı olduğuna dair rapor, kamuoyu ile paylaşıldı. Rektörlüğümüzün talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler yapıldı. Bu durum doğrultusunda İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü olarak bazı kararlar aldık.

1) Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan çocuk hastalıkları biriminin, çocuk acil, ve çocuk klinikleri sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup bu hastanelerin diğer birimlere veya hastanelere nakline;

2) Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan Çocuk hastalıkları binasıyla bütünleşik olan kadın hastalıkları ve doğum biriminin dekanlıkça daha önceden planlanan yeni yerine taşınmasına;

3) Haseki'deki kardiyoloji enstitüsünün kullanımında olan mikrobiyoloji laboratuvar binasının tahliyesine

4) Bakırköy yerleşkesindeki sağlık bilimleri fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 22 Ekim 2019 tarihine kadar kadar ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy yerleşkesindeki fakülte binasının tahliye edilerek, yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece yerleşkesine taşınmasına

5) Avcılar'da yerleşkemizde yer alan Veterinerlik MYO'da eğitim ve öğretim faaliyetlerine 22 Ekim 2019'a kadar ara verilmesine,

6) Avcılar yerleşkesindeki veteriner fakültesinde eğitim ve öğretime 22 Ekim'e kadar ara verilmesine ve yeni binası inşa edilinceye kadar Büyükçekmece binamıza taşınmasına; Avcılar'daki hayvan hastanesinin faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir.

Rektörlüğümüzce ayrıca ilave olarak tedbir mahiyetli olarak

-Avcılar'daki mühendislik fakültesi bünyesindeki eski binaların tahliye edilerek, yenileri inşa edilinceye kadar Avcılar ve Büyükçekmece'deki diğer binalarımıza taşınmasına,

-Avcılar yerleşkemizde yer alan öğrenci yurt binalarının hizmete kapatılarak 6 Ekim 2019'a kadar tahliyesine karar verildi.

Veterinerlik fakültesi boşaltılmaya başlandı. Yıkılacak ve TOKİ yeniden fakülte inşa edecek?

Veterinerlik Fakültesi boşaltılacak, yıkılacak ve yeniden yapılacak. Şu an TOKİ'nin kampüs içindeki projesi, elimizde hazırlamış olduğumuz projeler şu anda başlıyor. Veterinerliğin de projesi hazırdı, uygulama projesini hazırlayıp ihale sürecine geçilecek. Şu an TOKİ Başkanımız direkt Bakanımızın talimatıyla konuyu takip etmek üzere talimat almış.

Çapa'da diş hekimliği binası yeniden yapıldıktan sonra tekrar diş hekimliği fakültesi mi olacak?

Bu yerleşke içinde tekrar konuşlanacak. Tüm planlamamız bu yönde.

Büyükçekmece yerleşkesine taşınma tamamen bir acil eylem planı olarak taşınma, geçici bir taşınma. Çünkü Veteriner fakültemiz, şu anda İstanbul'daki tek devlet veteriner fakültesi. Biz orayı çok aktive ettik. Şu an için bunun hizmetine ara vermiş olmamız aslında bir sıkıntı.

Öğrencilerin tahliyesi, binanın envanterin çıkarılması kolay ama sahipsiz hayvanlara da bakıyordunuz. Onlar ne olacak?

Burada sahipsiz hayvan bakmıyoruz. Üniversitemizin öyle bir fonksiyonu yok. Ancak üniversitemize ait atlar var. Veterinerlik MYO'da bulunan atlarımız var, onunla ilgili de çalışmalarımız var. Onların durumu biraz daha rahat. Öncelik şu anda öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın güvenliği. Tabi ki de hayvan güvenliğini ciddiye alıyoruz.

Yurtları boşaltmaları gerekiyor. Nereye gidecekler? Ev mi tutacaklar, sizin yönlendireceğiniz yerler var mı?

Yurtlarla ilgili valiliğin yapmış olduğu açıklamada hasar tespiti yok. Ancak bizim hocalarımızla birlikte yaptığımız bir tespit var. Biz bunu esas alarak bunu yaptık. Şu anki hedefimiz bunun boşaltılması.

Öğrencilere temin etme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bunu sağlayıp sağlayamayacağımız konusunda ben net bir bilgi paylaşamıyorum. Bu konuda temaslarımız devam etmekte.

Benim öğrencilere tavsiyem, biz burada öğrencileri güvenli bir ortamda tutmak istiyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve bir söz veremiyorum.