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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 23:15

Son dakika: 'dan ABD’ye uyarısı: Oyalama olursa bu iş biter

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile 'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede , ABD'li mevkidaşı Esper'e Güvenli Bölge konusunda oyalama veya geciktirme olması durumunda çalışmaların biteceği bilgisi aktarıldı. Öte yandan Türkiye'nin ABD'den beklentisinin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK / PYD/ YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması olduğu bildirildi.

Bakan Akar'dan ABD’ye Güvenli Bölge uyarısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile 'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede tarafından ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin;

- Fırat Kalkanı Harekatında 3000'den fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getiren Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği,

- Fırat'ın doğusunda takriben 30 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış Güvenli Bölge / Barış Koridoru kurulması,

- Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmaların biteceği ve bunda son derece kararlı olduğumuz,

- Türkiye'nin ABD'den beklentisinin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK / PYD/ YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması,

-Türkiye'nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenliğini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğini istediği,

- Nihai hedefimizin Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ/PKK/PYD/YPG ile her türlü teröristin varlığını sonlandırmak, burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğu hususları dile getirilmiştir.

- Ayrıca görüşmelere devam etmemizin, sorunu stratejik ortaklık, NATO'da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememizin bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemenin de bir tehdit olarak algılanmaması gerektiği ifade edilmiştir.

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