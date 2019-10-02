Aralarında Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin dosyalarının da bulunduğu 75 fezleke dosyası Meclis'e geldi. Meclis'e gelen 75 dosyanın 72'sinin HDP'li vekillere ait olduğu öğrenildi.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Batman Milletvekili Nejdet İpekyüz, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı."

Gelen dosyalar arasında Ebrü Günay'ın 5, Tuma Çelik'in 4, Sezai Temelli, Remziye Tosun, Berdan Öztürk, Meral Danış Beştaş ve Musa Farisoğulları'nın 3, Pervin Buldan, Dirayet Dilan Taşdemir, Semra Güzel, İmam Taşçıer, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Nejdet İpekyüz, Pero Dundar, Nuran İmir, Salihe Aydeniz, Ayşe Sürücü, Şevin Coşkun, Hüseyin Kaçmaz ve Mehmet Rüştü Tiryaki'nin 2'şer dosyası bulunuyor.