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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 17:19

: 'nde sıcak saatler! Kapıyı kırıp kurtardılar

haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı , silahlı bir saldırgan tarafından makam odasında rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı.

Belediye binasında sıcak saatler! Kapıyı kırıp kurtardılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı , silahlı bir saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı. Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalık geçiren 3 çalışan için ambulans çağrıldı.

Alınan bilgiye göre Gemlik'te daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B. saat 16.00 sıralarında silahla imar ve inşaat işlerinden sorumlu Zeynep Serintürk'ün odasına girerek silahla rehin aldı. Durumdan haberdar olan 'li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırarak içeri girdiğinde zanlıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına aldılar.

Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.

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