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  • 02.10.2019 12:45
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 13:43

Böyle görülmedi! 'ye ait kamyondan çalarken görüntülendiler!

Yerel seçimlerden sonra göreve geldiği günden itibaren işçi kıyımları, zamlar ve torpil skandallarıyla gündemden düşmeyen 'nun yönettiği 'nde bir skandal daha ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen birkaç sahıs, belediyeye ait kamyonun deposundan hortum aracılığı ile kendi araçlarına aktardı.

Böyle hırsızlık görülmedi! İBB'ye ait kamyondan yakıt çalarken görüntülendiler!

'li Başkanı 'nun "Her şey çok güzel olacak" vaadiyle geldiği 'nde işçi kıyımları, adam kayırma, 3 maaş ikramiye, CHP teşkilatlarından CV gönderimi ile torpil gibi skandalların ardından bu kez de hırsızlığı skandalı patlak verdi.

BELEDİYE ARACINDAN KENDİ ARACINA YAKIT ÇALIYOR
Belediye çalışanları amatör kameralara yansıyan görüntülerde üzerinde İBB logosu bulunan hizmet kamyonundan şahsi araçlarına yakıt hortumlarken kayıtlara geçti.

Belediye'nin yani vatandaşın parasıyla hizmet araçlarına alınan yakıtı şahsi araçlarına çeken şahıslar aracın kapılarını da açıp hortumu kamufle etmeye çalıştılar.

İşte tepki çeken o görüntüler;

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