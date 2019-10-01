Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyon ile ilgili net mesaj verdi. Erdoğan Türkiye'nin adımları hakkında, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Haberler Güncel Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı