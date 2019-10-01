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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 18:11

Özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık izin verilmeyecek

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre açılacak tıp merkezleri vatandaşların kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için müstakil binalarda olacak, bina girişlerinde veya apartman dairelerinde tıp merkezi açılmasına izin verilmeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! İzin verilmeyecek

Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin birden fazla yerde çalışma kuralları yeniden düzenlendi.

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

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