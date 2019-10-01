Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.10.2019 13:16
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 13:16

seferlerinde maç değişikliği!

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 'yi temsil edecek olan ile Paris Saint-Germain arasında bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı sebebiyle hatlarının sefer saatleri uzatıldı.

Metro seferlerinde maç değişikliği!

ile Paris Saint-Germain arasında saat 22:00'de oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm hatlarında seferler 01:30'a kadar uzatıldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Sayın yolcularımız; 1 Ekim 2019 Salı günü saat 22:00'de Avrupa Şampiyonlar Liginde oynanacak Galatasaray - futbol müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01:30'a kadar uzatılmıştır.

Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray'a başarılar dileriz.

TCDD'den alınan bilgiye göre Marmaray hattı da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 01:30'a kadar sefer gerçekleştirecektir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMetro seferlerinde maç değişikliği!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri