Metro seferlerinde maç değişikliği!

Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında saat 22:00'de oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm metro hatlarında seferler 01:30'a kadar uzatıldı.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Sayın yolcularımız; 1 Ekim 2019 Salı günü saat 22:00'de Avrupa Şampiyonlar Liginde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain futbol müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01:30'a kadar uzatılmıştır.
Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray'a başarılar dileriz.
TCDD'den alınan bilgiye göre Marmaray hattı da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 01:30'a kadar sefer gerçekleştirecektir."
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