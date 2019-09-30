İçişleri Bakanlığı duyurdu! Roger öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, "Roger" kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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