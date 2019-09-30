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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 08:11

duyurdu! Roger öldürüldü

Mardin'de süren terör operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü  Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen  operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Roger öldürüldü

, Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, "Roger" kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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