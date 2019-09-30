Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.09.2019 20:51
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 20:57

Erdoğan, n 'Roş 'nı kutladı

Başkan , Yahudi takviminde yılbaşı kabul edilen Roş 'nı kutladı.  Erdoğan,  münasebetiyle başta  olmak üzere tüm Musevilere esenlikler dileğinde bulundu.

Erdoğan, Musevilerin 'Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, , vesilesiyle, tebrik ettiği mesajında, "Sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda aziz milletimiz, yüzyıllardır toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitliliği, birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli zenginlik olarak telakki etmiştir. Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini yaşattıkları özel günler, toplumsal yaşamımıza renk katmakta, kadim dostluk ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmaktadır" dedi.

Erdoğan, Roş Aşana münasebetiyle başta Musevileri olmak üzere tüm Musevilere esenlikler dileğinde bulundu.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriErdoğan, Musevilerin 'Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri