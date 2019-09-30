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  • 30.09.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 20:27

'den mı açıklaması: Yüzde 14,9..

(), 1 itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 yapılacağı bildirildi. 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecek.

EPDK'den elektrik zammı açıklaması

(), 1 itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 yapılacağı bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi.Açıklamada, "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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