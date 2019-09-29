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  • 29.09.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 17:39

devrildi! Çok sayıda yaralı var!

-Sivas kara yolunda seyir halinde olan bir devrildi. yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada 25 kişinin yaralandığı ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Murat Altuntaş idaresindeki 44 BT 452 plakalı yolcu midübüsü, -Sivas kara yolu Dilek Mahallesi civarında devrildi.

yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 25 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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