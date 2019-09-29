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  • Son Güncelleme: 29.09.2019 11:12

Son dakika: 'te korkutan |

Son dakika haberine göre Marmara Bölgesi'nde son günlerde yaşanan lerin ardından, bir deprem de 'te oldu. 'dan yapılan açıklamada Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem olduğu bilgisi verildi.

İstanbul'dan sonra bir deprem de Marmaris'te

Akdeniz'de, Muğla'nın ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.50'de, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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