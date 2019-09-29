Evlat nöbetinin 27.gününde acılı anne haykırdı: Fadime'mi benden kopardılar!

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27'nci gününde devam ediyor. Kütahya'dan gelen acılı anne Hatice Levent, kızı Fadime'nin 2015 yılında üniversite okumak için Bitlis'e gittiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi.

FADİME'M BİTLİS'E OKUMAYA GİTTİ...

Levent, "Yavrumu istiyorum, gelmeden gitmeyeceğim, buradayım. Yavrularımızı bize versinler, bizim kimseyle kavgamız yok, bu toprak hepimizin. Anneler hiçbir şeyden korkmayın gelin. Beraber oturalım çocuklarımızı dizimizin dibine alalım. 27 gündür buradayız, yavrularımızı getirene kadar da buradayız. Fadime'm okumaya gitti Bitlis'e, üniversite ikinci sınıfa geçti Fadime'mi götürdüler. Fadime'mi benden kopardılar, ciğerimi aldılar, benim yavrumdan ne istediler okuyup bana bakacaktı" dedi.

İstanbul'dan gelen baba Fahrettin Akkuş HDP binası önündeki oturma eylemine katıldı. Oğlu Erkan'ın 4 yıl önce lisede okurken askere gitmek için hazırlık yaptığını ve Sultangazi'de kandırılarak dağa çıkarıldığını, kendisinin de stres ve üzüntü nedeniyle felç geçirdiğini belirten baba Akkuş, "Yavrumu benden alarak ciğerimi parçaladılar. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Ciğerimi parçaladılar. İlaçlarla, elimdeki bastonla ayakta duruyorum. 1,5 yıl hastanede tedavi gördüm. Böbreklerim iflas etti, psikolojik destek aldım. Bu acıyı bize yaşatanların Allah belalarını versin. Terör örgütünden kaçıp teslim olan biri oğlumun dağda olduğunu söyledi. Oğluma da sesleniyorum, bu yolun sonu ölümdür, yol yakınken bulduğun ilk fırsatta kaç ve güvenlik güçlerine teslim ol" dedi. Diğer taraftan oğlu için nöbet tutan Remziye Akkoyun'u tehdit eden M.N.G ise polisin sıkı çalışmasıyla yakalandı.