Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Amasya'da saat 22.09'da 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre ise Amasya'daki depremin şiddeti 3.3 olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.09.28 22:09:44 40.7068 35.3072 3.0 -.- 3.4 3.3 PEKMEZCI-MERZIFON (AMASYA) İlksel

2019.09.28 21:49:06 40.8767 28.2090 9.9 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.09.28 20:45:20 38.1903 26.6468 6.9 -.- 1.3 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel

2019.09.28 19:22:19 35.2950 30.6970 22.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.28 19:17:11 38.9765 25.4620 4.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.09.28 17:54:59 39.1007 29.0285 7.5 -.- 1.8 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2019.09.28 17:28:38 40.8703 28.2270 8.1 -.- 3.0 2.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.09.28 17:05:39 36.2155 27.6938 8.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.28 16:53:03 36.2127 27.7015 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.28 16:44:10 36.2172 27.6923 4.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.28 16:40:37 36.2077 27.7200 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.09.28 15:35:29 41.2037 39.1383 22.5 -.- 3.1 2.9 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) İlksel

2019.09.28 15:35:22 37.2502 27.8795 5.2 -.- 1.3 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel

2019.09.28 15:34:56 40.8787 28.2415 7.2 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.09.28 15:34:11 36.4697 26.4155 19.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.28 15:29:51 38.6862 39.8575 7.3 -.- 3.0 3.1 SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel

2019.09.28 14:40:24 38.9983 25.8570 2.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel