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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 23:43

'da gıda zehirlenmesi şüphesi! 143 asker...

'nın Adapazarı ilçesinde, nda bulunan 143 asker, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

'nın Adapazarı ilçesinde, 143 asker, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Taşkısığı Mahallesi'ndeki nda bulunan askerlerin öğlenden sonra bulantı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri ilettikleri belirtildi.

Kışlaya gerekli personel takviyesi yapılarak ilk müdahalenin yapıldığı aktarılan açıklamada, müşahedeyi gerektirenlerin uygun alanda takip altına alındığı, durumu iyi olanların tedavilerinin ardından birliklerine gönderildiği kaydedildi.

Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkiklerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir, 73'ü müşahede altına alınmış, 7'sinin ise yatırılması uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

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