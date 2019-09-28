Bin asker arasında ‘Ali’sini böyle aradı!

Bursa'da Işıklar Jandarma Astsubay Yüksek Okulu'ndan mezun olan bin asker, yemin edip mesleğe ilk adımını attı. Tören bitiminde bir anne, gözyaşları içinde üniformalı askerler arasında 10 dakika boyunca koşturup "Oğlum Ali, neredesin" diye seslendi. Sonunda bulduğu oğluna sarılma anı, herkesi duygulandırdı. Yaklaşık 1 yıldır oğul hasreti çektiğini belirten anne, "Bu tören gününü iple çektim. Hasret bitti" dedi.
Asker anası, mezuniyet töreninde bin astsubay arasında oğlunu 10 dakika boyunca "Ali neredesin" diye ağlayarak aradı.
Asker anası, mezuniyet töreninde bin astsubay arasında oğlunu 10 dakika boyunca "Ali neredesin" diye ağlayarak aradı.
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