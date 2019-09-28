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  • 28.09.2019 12:17
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 12:17

: 28 Eylül ? kimleri kapsayacak? ?

son dakika... MHP'nin gündeme getirdiği af yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Meclis'in açılmasına kısa süre kala af yasası konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. AK Parti, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ardından da TBMM'ye sunacak. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? kimleri kapsayacak? Makhumlara af var mı? İşte 28 Eylül af ile ilgili son gelişmeler...

Af yasası ne zaman çıkacak? Af konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketinin hazırlıkları tamamlandı. AK Parti grubu Yargı Reformu Strateji Belgesi birinci paketini Başkan Erdoğan'a, ardından Meclis'e sunacak. Gözler, Meclis'ten gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Makhumlara af var mı? İşte 28 Eylül af ile ilgili son haberler...

AF VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

30 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.

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