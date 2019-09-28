Af yasası ne zaman çıkacak? Af konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketinin hazırlıkları tamamlandı. AK Parti grubu Yargı Reformu Strateji Belgesi birinci paketini Başkan Erdoğan'a, ardından Meclis'e sunacak. Gözler, Meclis'ten gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Makhumlara af var mı? İşte 28 Eylül af ile ilgili son haberler...

AF VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

30 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.