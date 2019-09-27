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  • 27.09.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 17:55

'dan yürek burkan görüntüler! e giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Türkiye'nin turizm cenneti 'nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, üçü çocuk 6 kişinin yaşadığı de korkunç manzarayla karşılaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev sahibinin ihbarı üzerine eve giden basın mensupları üçü çocuk 6 kişinin yaşadığı çöp evle karşılaştı. Çocukların evin duvarlarına çizdiği çöpten adamlar, yerlerde kokmuş çöpler, pislikten rengi görünmeyen kırık koltuklar, perdeler ve çocukların uyuduğu yerde ayaklarının dibindeki, duvardan çıkmış priz ve elektrik kablosu dikkat çekti. Olaya el koyan Manavgat Kaymakamlığı çocukları devlet korumasına aldı. Olayı duyup eve gelen ve çocukların teyzeleri olduğu ileri sürülen bir kadın ise hem basın mensuplarına hem ev sahibine tehditler yağdırdı.

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